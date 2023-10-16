نشكركم على متابعتكم خبر ديوان الرئاسة ينظم مسيرة الاتحاد في 3 ديسمبر على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 16 أكتوبر 2023 04:56 مساءً - خاص – مظفر إسماعيل

أعلن ديوان الرئاسة، اليوم الاثنين، عن تنظيم مسيرة الاتحاد في أبوظبي، بمشاركة أبناء القبائل، بمناسبة عيد الاتحاد الـ52 لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتأتي المسيرة تعبيراً عن حب ووفاء شعب الإمارات للوطن وقيادته. وتقام في موقع مهرجان الشيخ زايد بمنطقة الوثبة يوم الأحد الموافق 3 ديسمبر 2023.

وأشار الديوان إلى أن التسجيل يبدأ اليوم الاثنين 16 أكتوبر، ويستمر حتى يوم 22 من الشهر نفسه.

وطالب المنسق المحدد من القبيلة بالتواصل على الهاتف المجاني رقم 8003300، من الساعة 9:00 صباحاً إلى الساعة 13:00 ظهراً، ومن الساعة 16:00 إلى 19:00 مساءً.