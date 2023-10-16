نشكركم على متابعتكم خبر اتصالات من “&e” تسجل أعلى سرعة 5G في العالم على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 16 أكتوبر 2023 05:53 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

سجلت شركة اتصالات من”&e” ، بالتعاون مع “إريكسون”، أعلى سرعة تنزيل باستخدام شبكة الجيل الخامس 5G في العالم، بلغت أكثر من 13 جيجابت في الثانية.

ويعد تشغيل المحطة الأولى “FNI” من خلال الشبكة التجارية لاتصالات من “&e” التشغيل الأول من نوعه عالمياً، الذي يعتمد على حلول شبكة وصول الجيل الخامس المستقلة “SA” من “إريكسون”. التي تستخدم مزيجاً من الاتصال الراديوي المزدوج الجديد “NR-DC” وتجميع الناقلات “CA” من أجل تجميع تسعة مكوناتٍ حاملة من الموجة المتوسطة والموجة المليمترية “mmWave”، بإجمالي عرض نطاق يبلغ 900 ميجا هرتز.

ويساعد هذا المستوى من سرعات البيانات في تلبية الطلب المتزايد على الاتصال عالي الجودة، خاصة في إطار الألعاب السحابية. وتطبيقات الواقع الافتراضي والمعزز، والاتصال اللاسلكي الثابت “FWA”، وعروض الفيديو المتدفقة عالية الجودة، وإنترنت الأشياء، في الأغراض الصناعية والمصانع الذكية، وفق “وام”.

وتجمع الشركتان شراكة طويلة الأمد تتعاونان من خلالها بشكل وثيق لتوفير أكثر شبكات الجيل الخامس تطوراً. بما يضمن تقديم أفضل اتصال للمستهلكين الأفراد والمؤسسات والصناعات.