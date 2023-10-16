نشكركم على متابعتكم خبر ما الذي يجب أن تحتويه السلل العينية التي تستلمها مراكز جمع تبرعات “تراحم من أجل غزة”! على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 16 أكتوبر 2023 07:51 مساءً - خاص – نغم حسن

أعلنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي عن 26 مركزاً في الدولة لجمع التبرعات لحملة “تراحم من أجل غزة” لإغاثة الفلسطينيين المتأثرين من الحرب في قطاع غزة.

وفي منشور لها عبر منصة “إكس”، حددت الهيئة أماكن توزيع المراكز في الدولة، وشملت 9 مناطق جغرافية مختلفة، بواقع 8 مراكز في مدينة أبوظبي و3 مراكز في منطقة الظفرة، ومركزين في دبي، ومركزين في الشارقة، ومركزين في الفجيرة، و6 مراكز في إمارة راس الخيمة، ومركز في أم القيوين، ومركز في عجمان.

كما وأعلنت الهيئة عما يمكن أن تتضمن السلل العينية المقدمة من المتبرعين، والتي يتم استلامها في جميع مراكز الهيئة، وهي: سلة المواد الغذائية، سلة الأطفال، سلة النساء”.