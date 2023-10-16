نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد: جيتيكس يشبه دبي في احتضان أفضل العقول والشغف بكل جديد على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 16 أكتوبر 2023 08:48 مساءً - متابعة: نازك عيسى

شبه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، معرض جيتيكس جلوبال للتكنولوجيا، بدبي في سرعة نموه، وذلك خلال افتتاح سموه للمعرض اليوم الإثنين.

ونشر سموه عبر موقع التواصل الاجتماعي «إكس» صوراً لزيارة سموه للمعرض معلقاً: «أثناء زيارتي اليوم لمعرض جيتكس جلوبال للتكنولوجيا.. في نسخته الأكبر عبر 43 دورة بمساحة تتجاوز 2.7 مليون قدم مربع وبمشاركة 6000 شركة تقنية و180 ألف متخصص».

وأضاف سموه: «معرض جيتكس اليوم أصبح مجموعة معارض تخصصية للتقنية والشركات الناشئة والمبرمجين والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وغيرها، معرض جيتكس يشبه دبي في سرعة نموه حيث نما 40٪ عن دورته السابقة.. ويشبه دبي في احتضانه لأفضل العقول من 180 دولة.. ويشبه دبي في شغفها بكل جديد يسهم في تغيير مستقبلنا نحو الأفضل .