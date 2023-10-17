نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد: جيتيكس يشبه دبي في احتضان أفضل العقول والشغف بكل جديد على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 12:58 مساءً - متابعة: نازك عيسى

افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، بحضور سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، فعاليات الدورة 43 من معرض “جيتكس جلوبال 2023″، الحدث الأبرز على مستوى العالم في مجال التكنولوجيا، والذي يستضيفه مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر الجاري، بمشاركة ما يزيد على 6,000 جهة عارضة و180 ألف مسؤول تنفيذي بمجال التكنولوجيا من أكثر من 180 دولة.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أهمية هذا الحدث العالمي، وأثره كمنصة عالمية رئيسية لطرح أحدث المنتجات والحلول التقنية، إذ نجح الحدث في ترسيخ مكانته على مدار أكثر من أربعين عاماً كأحد أكبر التجمعات الاحترافية لصُنّاع ومطوّري التكنولوجيا على مستوى العالم.

وقال سموه : “على مدى أكثر من أربعة عقود، استضافت دولة الإمارات في دبي أبرز المبدعين والمبتكرين من جميع أنحاء العالم، ضمن محفل هدفه مضافرة الجهود وتحفيز سعي مشترك لتشكيل مستقبل التكنولوجيا، ومن ثم مستقبل العالم. وكان هذا المحفل المنصة التي انطلقت منها إستراتيجيات ورؤى وشراكات كان لها دورها المؤثر والواضح في دفع مسيرة التقدم التكنولوجي حول العالم، بما لذلك من أثر مباشر على كافة القطاعات الحيوية الأخرى”.

وأضاف سموه: ” تواصل دولة الإمارات ريادتها بشكل استباقي في بناء مستقبل واعد في مختلف قطاعات الاقتصاد. رحبنا في دبي هذا العام ومن خلال النسخة الـ43 لمعرض جيتكس بأكثر من 6000 عارض و180 ألف مسؤول تنفيذي بمجال التكنولوجيا من 180 دولة.. ازدهار قطاع المعارض والمؤتمرات هو انعكاس لالتزامنا الراسخ بتوفير كافة المقومات الداعمة لحوار عالمي بنّاء هدفه غد أفضل للبشرية في كافة المجالات ” .

واستطرد سموه قائلاً: “يشكل النمو المطرد لمعرض جيتكس شهادة دامغة على ثقة العالم المتزايدة في دبي كمركز محوري لصناعة التكنولوجيا للغد وما بعده. في حين يمثل النجاح المستمر للحدث شهادة على الالتزام الراسخ من دولة الإمارات ودبي بقيادة التقدم والابتكار وتعزيز التعاون الدولي في مشهد تكنولوجي سريع التطور. لن ندخر جهدا في الوفاء بالتزاماتنا في فتح إمكانيات جديدة لصناعة التكنولوجيا، وإقامة شراكات جديدة تسهم في تحسين نوعية حياة الإنسان”.

وكان معرض “إكسباند نورث ستار”، الحدث الأبرز عالمياً للشركات الناشئة الذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي، تستضيفه غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، خلال الفترة بين 15 و18 أكتوبر 2023 قد انطلق أمس (الأحد) في موقع العرض الجديد في دبي هاربر، بمشاركة ما يزيد على 1,800 شركة ناشئة في كلا الحدثين، ليستكشف المشاركون الفرص المتاحة في واحدة من أكثر الاقتصادات الرقمية مرونة وتنوعاً واعتماداً على التكنولوجيا في العالم.

واطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الزيارة التي رافقه خلالها معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، وسعادة هلال سعيد المري، المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، وعدد من الوزراء ومديري الدوائر الحكومية، على أحدث التقنيات والحلول التي يتضمنها المعرض وتطرحها الشركات الوطنية والعالمية المشاركة في المعرض هذا العام.

واستمع سموه خلال الزيارة إلى شرح حول ما تقدمه شركة “مايكروسوفت” من حلول خلال المعرض، حيث تعرض الشركة العالمية مجموعة واسعة من تقنياتها التي تستهدف تمكين المؤسسات في جميع أنحاء المنطقة من خلال الوفاء بمتطلبات المرونة والقابلية للتوسع وتحقيق أفضل مستويات الأمان والإنتاجية، فضلاً عن تزويدها بأفضل القدرات التقنية في مجال صناعة واتخاذ القرارات.

كما تعرف سموه على ما تعرضه شركة “آي بي إم” العالمية من خلال منصتها في المعرض، من أحدث المنتجات في مجال تكنولوجيا تصنيع أجهزة الحاسوب والبرمجيات، واستمع سموه لشرح حول ما تقدمه الشركة من خدمات في مجال البنية التحتية، وخدمات استضافة المواقع، وغيرها من الخدمات الاستشارية في المجالات التقنية كافة.

كذلك، اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على ما تقدمه شركة البرمجيات السحابية العملاقة “سيلز فورس” والتي تشارك في المعرض للمرة الأولى هذا العام، من حلول سحابية رائدة لمساعدة الشركات على تحقيق نمو مستدام وكفاءة تشغيلية من خلال تصميم وتطوير برامج المؤسسات، وما توفره الشركة كمنصة تقنية للعملاء والمطورين لبناء وتشغيل تطبيقات الأعمال.

وتوقف سموه أمام منصة شركة “هواوي” العالمية، حيث اطلع من مسؤوليها على ما تقدمه الشركة من حلول ومنتجات متقدمة داعمة للتحول الرقمي الذكي وذلك تماشياً مع ما تشهده المرحلة المقبلة من متطلبات الأمن السيبراني في مختلف سيناريوهات الأعمال، حيث تركز الشركة على تقديم آليات جديدة ومتطورة لتسريع اعتماد الذكاء الاصطناعي في تطوير الأعمال بدعم كامل من الحلول السحابية المتطورة.

وتوقف سموه عند شركة “اتصالات &e” حيث استمع إلى شرح حول ما تقدمه من منتجات وحلول في معرض جيتكس جلوبال هذا العام ومن أهمها شبكة الجيل الخامس المستقلّة (5G Stand Alone network) التي أعلنت عن إتاحتها لمستخدمي الهواتف المتحركة، في إنجاز جديد يعقب إتاحة شبكة الجيل الخامس المستقلّة لمستخدمي الخدمات اللاسلكية الثابتة (FWA) في بداية العام الجاري.

كما زار سموه منصة شركة “بيون” التي تطرح العديد من حلول الأمن السيبراني المبتكرة لتمكين الشركات من تسريع نموها نحو التحول الرقمي، وسد الفجوة بين الأفراد والشركات، كما تستعرض الشركة خلال مشاركتها في جيتكس 2023 أحدث حلول الاتصال والحلول الرقمية لمساعدة الشركات على تحسين قدرتها على اتخاذ القرارات وتحقيق النتائج المرجوة.

ويغطي معرضا “جيتكس جلوبال” و”إكسباند نورث ستار” مساحة مشتركة تبلغ 2.7 مليون قدم مربعة، وهو ما يتجاوز النسخة السابقة بنسبة 40%.

ويستكشف معرض جيتكس جلوبال 2023 أحدث الابتكارات والاتجاهات في مجالات الذكاء الاصطناعي، والسحابة الإلكترونية، والويب 3.0، والأمن السيبراني، وتكنولوجيا المناخ، والتنمية الحضرية، وغيرها.

وسيوفر معرض جيتكس جلوبال 2023 على مدار أيامه الخمسة أحدث التقنيات التكنولوجية في عالم الذكاء الاصطناعي مع استضافة فعاليات مثل “الذكاء الاصطناعي في كل شيء”، أكبر معرض لحلول ومفاهيم الذكاء الاصطناعي هذا العام، والذي سيشهد مشاركة 1000 شركة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لإظهار قدرات هذه التكنولوجيا.

ويضم الحدث كذلك فعالية “جلوبال ديف سلام”، أكبر ملتقى للمبرمجين والمطورين؛ ومعرض “وادي جيتكس السيبراني”، أكبر حدث للأمن السيبراني هذا العام، والذي يجمع تحت مظلته عدداً من أبرز شركات وخبراء القطاع لمناقشة التحديات والفرص المتعلقة بحماية الأصول الرقمية والبنية التحتية في عصر الذكاء الاصطناعي.

وتتضمن أجندة المعرض خلال دورته الحالية استضافة المؤتمر العالمي لرؤساء التكنولوجيا، أكبر تجمع لمهندسي ومبتكري التكنولوجيا هذا العام؛ ويأتي إطلاق هذا المؤتمر مدفوعاً بنمو الاقتصاد الرقمي العالمي والتركيز القوي على ابتكارات ومبادرات التكنولوجيا الخضراء المستدامة. علاوةً على ذلك، يشهد الحدث إطلاق فعاليتي “جيتكس إمباكت” و”معرض التمدن المستقبلي” اللتان يقامان في نفس الموقع. وستركز هذه المعارض على مناقشة القضايا الملحة المتعلقة بتغير المناخ والتنمية المستدامة، واستكشاف أفضل الممارسات والحلول المبتكرة لتمهيد الطريق نحو مستقبل صفري الانبعاثات بما يتماشى مع أهداف مؤتمر الأطراف COP28 الذي تستضيفه دولة الإمارات في دبي شهر نوفمبر المقبل.

ويشارك في معرض “جيتكس جلوبال 2023” مجموعة من عمالقة التكنولوجيا، بمن في ذلك ديل تكنولوجيز، وe&، وجوجل، وهواوي، وهيوليت-باكارد، و”آي بي إم”، ومايكروسوفت، وتونومس. ومن بين الوافدين الجدد سيلز فورس، وبرودكوم، وبيون، وديلويت.