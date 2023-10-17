نشكركم على متابعتكم خبر “شرطة دبي” تكشف عن إضافة نوعية إلى أسطول دورياتها الفارهة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 04:56 مساءً - خاص – نغم حسن

كشفت شرطة دبي خلال مشاركتها في أسبوع ‎”جيتكس_غلوبال”، عن إضافة نوعية إلى أسطول دورياتها الفارهة تتمتع بمجموعة من الميزات أبرزها القدرة على الانطلاق بسرعة تصل إلى 45 عقدة في القنوات المائية والجزر.

وفي هذا السياق، قال العميد الدكتور حسن سهيل السويدي، مدير مركز شرطة الموانئ، إن هذه الدورية تعتبر من أحدث الوسائل البحرية التي تحاول القيادة العامة إدخالها إلى الوسائل البحرية والمعدات المستخدمة لتحقيق زمن سرعة استجابة، بالإضافة إلى أنها مزودة بالعديد من الأجهزة الإلكترونية وأجهزة التتبع التي تمكن من القيام بالانطلاقات البحرية بشكل أسرع.