نشكركم على متابعتكم خبر المجلس الوطني الاتحادي يوقع اتفاقية مع الاتحاد الدولي لاستضافة المؤتمر البرلماني لمنظمة التجارة العالمية في أبو ظبي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 18 أكتوبر 2023 08:52 مساءً - متابعة – نغم حسن

استقبل معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي معالي دوارتي باتشيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي اليوم في مقر المجلس في أبوظبي وسعادة مارتن شنغونغ الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي.

وبحسب “وام”، في بداية اللقاء رحب معالي صقر غباش بمعالي دوارتي باتشيكو-رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، في دولة الامارات العربية المتحدة حيث تعد هذه الزيارة الأولى له، مشيرا إلى العلاقة المتميزة التي تربط المجلس الوطني الاتحادي والاتحاد البرلماني الدولي، حيث يعد المجلس أول برلمان في العالم يوقع اتفاقية تعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي في عام 2014

حضر اللقاء معالي الدكتور علي النعيمي وسعادة كل من مروان المهيري وميرة السويدي أعضاء المجلس الوطني الاتحادي وسعادة الدكتور عمر النعيمي الأمين العام للمجلس .

وأكد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي على عمق العلاقات والشراكة الاستراتيجية بين المجلس الوطني الاتحادي والاتحاد البرلماني الدولي، مشيرا الي الدور المهم الذي يلعبه الاتحاد البرلماني الدولي في تحقيق التنمية لدول وشعوب العالم ومناقشته أهم القضايا الإقليمية والدولية ومساهمته في تعزيز السلام والتسامح، وكذلك دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة في خطة عام 2030 .

وتم خلال اللقاء توقيع اتفاقية بين المجلس الوطني الاتحادي والاتحاد البرلماني الدولي لاستضافة المجلس للمؤتمر البرلماني الخاص بمنظمة التجارة العالمية المصاحب للمؤتمر الوزاري الثالث عشر للمنظمة.

وقال معالي صقر غباش “تأتي استضافة الإمارات للمؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية والمؤتمر البرلماني المصاحب تجسيداً لعلاقة التعاون والشراكة القائمة بين المجلس الوطني الاتحادي والاتحاد البرلماني الدولي واستمرارا لنجاحات الدبلوماسية البرلمانية الإماراتية خلال مشاركتها في الفعاليات البرلمانية الدولية، كما تأتي الاستضافة انسجاماً مع السمعة والمكانة التي تحظى بها دولة الإمارات من خلال عضويتها في منظمة التجارة العالمية، باعتبارها لاعباً رئيساً في النظام التجاري العالمي متعدد الأطراف وتتويج لجهود ومكانة دولة الإمارات بوصفها بوابة رئيسية التجارة والاستثمار العالمي.

وتعقد المؤتمرات البرلمانية لمنظمة التجارة العالمية، عادة على هامش المؤتمرات الوزارية لمنظمة التجارة العالمية نظرا لكون البرلمانيين وفق اختصاصاتهم الدستورية لهم دور مهم في النظام التجاري متعدد الأطراف ومنظمة التجارة العالمية، خاصة وأن الاتفاقيات الناتجة عن المفاوضات الحكومية الدولية في منظمة التجارة العالمية تحتاج في معظم الحالات إلى موافقة المشرعين في البرلمانات الوطنية.

من جهته أشاد معالي دوارتي باتشيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي بالإنجازات الكبيرة التي تحققها دولة الامارات على مختلف الصعد وأيضا بالدور المتنامي للمجلس الوطني الاتحادي في أعمال الاتحاد البرلماني الدولي من تقديم المقترحات والمبادرات والأفكار التي تتناول مختلف القضايا والتي تحظى بكل التقدير من قبل ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد مما يساهم في تعزيز مكانة دولة الامارات كدولة رائدة ومبادرة فيما يخدم الإنسانية جمعاء.

وأشاد رئيس البرلمان الدولي بجهود دولة الإمارات لاستضافة المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، والمؤتمر البرلماني حول المنظمة، الذي يعتبر مشروعاً مشتركاً بين الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان الأوروبي، بهدف تعزيز شفافية منظمة التجارة العالمية.

وشدد معالي رئيس الاتحاد البرلماني الدولي على أهمية الدور الذي تلعبه البرلمانات في تعزيز العلاقات بين شعوب العالم لضمان مستقبل أفضل للبشرية.، منوها إلى أن دور الاتحاد البرلماني الدولي بات اليوم أكثر أهمية نظرا للتحديات التي تواجه دول العالم .