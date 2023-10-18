نشكركم على متابعتكم خبر الأولى من نوعها في المنطقة.. “دو” تعلن عن سوق رقمية مبتكرة لحلول تكنولوجيا المعلومات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 18 أكتوبر 2023 10:52 مساءً - متابعة: نازك عيسى

#أخبار الإمارات “دو” تعلن عن إطلاق بوابة رقمية هي الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، تتيح للعملاء شراء مجموعة واسعة من منتجات وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عبر الإنترنت بغض النظر عن مزود الخدمة الذي يستخدمونه، حيث يعكس إطلاق السوق الرقمية حرص “دو” على تسهيل وتمكين وصول العملاء من المؤسسات في القطاعين العام والخاص إلى محفظة متكاملة من أحدث حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.