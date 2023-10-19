نشكركم على متابعتكم خبر حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بنقل عبدالله خلف الحوسني إلى مجمع القرآن الكريم وتعيينه أميناً عاماً للمجمع على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 19 أكتوبر 2023 01:58 مساءً - متابعة – نغم حسن

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن نقل وتعيين أمين عام لمجمع القرآن الكريم في إمارة الشارقة.

ونص المرسوم على أن يُنقل سعادة عبدالله خلف الحوسني من دائرة الشؤون الإسلامية إلى مجمع القرآن الكريم في إمارة الشارقة، ويُعيّن أميناً عاماً للمجمع بدرجة مدير دائرة على نظام الوظائف الخاصة في حكومة الشارقة، وذلك اعتباراً من تاريخ صدور هذا المرسوم.