نشكركم على متابعتكم خبر وفاة مواطن وإصابة آخر بحادث سير مروع في رأس الخيمة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 19 أكتوبر 2023 10:59 مساءً - متابعة – نغم حسن

أسفر حادث انحراف مركبة بالقرب من تقاطع الجسور في منطقة شمل برأس الخيمة عن وفاة مواطن “السائق” وإصابة آخر.

وبحسب ما أعلنه العقيد الدكتور محمد البحار مدير إدارة المرور والدوريات بالإنابة في شرطة رأس الخيمة، وقع الحادث إثر انحراف المركبة التي كانا يستقلانها أثناء سيرها مما أدى لاصطدامها بلوحة إرشادية مرورية ومن ثم تدهورها.