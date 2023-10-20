نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات ترسل ثلاثة أطنان من لقاحات “الحمى الشوكية” و”الإنفلونزا” إلى درنة الليبية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 20 أكتوبر 2023 10:59 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أرسلت دولة الإمارات اليوم طائرة تحمل على متنها ثلاثة أطنان من شحنة اللقاحات ضد “الحمى الشوكية” و”الإنفلونزا”، وذلك إلى مطار بنغازي الدولي تمهيداً لنقلها إلى مدينة درنة الليبية بالتنسيق مع الجهات الصحية الليبية.

وبحسب “وام”، أعلن وفد الهلال الأحمر الإماراتي، أن الشحنة الطبية تضم 90000 جرعة من لقاحات الحمى الشوكية، والإنفلونزا، وتكفي لعدد 30000 شخص، ويعمل الفريق بالتنسيق مع الجهات الليبية المختصة على توفير المبردات اللازمة لها، حيث يشترط أن يتم شحنها مبردة تحت درجة حرارة 8 C°، من أجل حفظها وتوزيعها على أهالي المدينة.

وتهدف هذه الشحنة من المساعدات الطبية، إلى رفع المناعة المجتمعية وتوفير حماية أكبر لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وتأتي في إطار الجهود التي تقوم بها دولة الإمارات للوقوف بجانب الأشقاء في ليبيا، انطلاقاً من دورها الإنساني وبلوغ مرحلة التعافي من تداعيات كارثة إعصار دانيال الذي وقع في 10 سبتمبر الماضي وخلف ضحايا ومفقودين.

وقال سعادة سلطان محمد الشامسي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية.. إن الشحنة الجديدة تأتي استكمالاً للدور الإنساني والإغاثي الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة، للوقوف بجانب الأشقاء الليبيين في محنتهم بعد إعصار دانيال المدمر.

وأضاف سعادته في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام”، أنه من شأن هذه المساعدات الطبية المساهمة في تعزيز الإجراءات الوقائية والاحترازية، فضلاً عن المساعدة على تجاوز الأزمة التي يعاني منها أهالي الضحايا والمفقودين.

وحرصت دولة الإمارات منذ وقوع إعصار دانيال في مدينة درنة الليبية على القيام بمسؤوليتها الإنسانية تجاه الأشقاء الليبيين، وتشارك في الحملة الإغاثية كل من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية.