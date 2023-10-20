نشكركم على متابعتكم خبر جهات حكومية في أبوظبي تُطلق مشاريع ومبادرات مبتكرة في اليوم الرابع من “جيتكس 2023” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 20 أكتوبر 2023 10:59 صباحاً - متابعة – نغم حسن

واصلت حكومة أبوظبي الكشف عن العديد من المشاريع والمبادرات خلال مشاركتها في معرض جيتكس العالمي للتقنية 2023، حيث شهد جناح الحكومة في المعرض الإعلان عن عدد من المشاريع والمبادرات التي أطلقتها جهات أبوظبي الحكومية ، لتقدِّم خدماتها بأساليب مبتكرة اعتماداً على التقنيات الرقمية الذكية المتقدِّمة.

وبحسب “وام”، شملت مبادرات جهات أبوظبي الحكومية، في اليوم الرابع من المعرض، استعراض هيئة أبوظبي للدفاع المدني لتطبيقها نظام التدريب المنهجي التكنولوجي (T-Sat) في توحيد أطر التطوير المهني، تماشياً مع المعايير العالمية، فهو يوحِّد الاختصاصات المهنية المتعلِّقة بالمراحل الأربع للنظام الأصلي الذي أقرَّته القوات المسلحة.

وأطلق مركز الإحصاء – أبوظبي النسخة الثانية من منصة “التحليل والاستقراء (2.0)” لتزويد متخذي القرار في إمارة أبوظبي بتحليلات ورؤى موثوقة.

كما أطلقت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي المساعد الرقميChamberGPT، الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي، ويستخدم تقنية معالجة اللغات الطبيعية، لمساعدة أعضاء الغرفة على التواصل مع منصة الغرفة بطريقة طبيعية وبديهية.

وعرضت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي عدداً من الابتكارات التي طوَّرتها، وشمل ذلك تطبيق Fair Game الذي يقدِّم لعبةً مشوِّقة لعشّاق الفن من “فن أبوظبي”، بجانب نظام إلكتروني للترشُّح لجائزة الشيخ زايد للكتاب، يوفِّر منصة لتقديم الأعمال للفوز بهذه الجائزة المرموقة، و”جولة افتراضية بزاوية 360 درجة في مكتبة قصر الوطن”.

وترسِّخ المبادرات والمشاريع التي أطلقتها الجهات الحكومية في أبوظبي، في المعرض، مكانة الإمارة في مجال التحوُّل الرقمي، وتواصل الارتقاء بإمكانات الوصول إلى الخدمات الحكومية.