نشكركم على متابعتكم خبر “الشؤون الإسلامية” تعزز التعاون مع “أمازون” لتوفير خدمات جديدة على “أليكسا” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 20 أكتوبر 2023 12:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

تواصل الهيئة العامة للشؤون الإٍسلامية والأوقاف، تعزيز التعاون والتنسيق مع شركة “أمازون” لتوفير خدمات جديدة عبر “أليكسا”، وذلك في إطار السعي للارتقاء بخدماتها وفق أعلى المعايير المواكبة للتطور والحداثة في استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي.

وبحسب “وام”، أكد سعادة محمد سعيد النيادي مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، أن الهيئة وضمن استراتيجيتها في تمكين الجمهور من الحصول على خدماتها بطرق سهلة والاستفادة من مضامينها، نسقت مع شركة أمازون لتقديم خدماتها عبر أليكسا التي تتميز بالقدرة على التفاعل الصوتي وتشغيل الصوتيات، مشيرا إلى أن الهيئة وفرت العام الماضي خدمة طلب الاستماع إلى خطبة الجمعة ومواقيت الصلاة والأسئلة الشائعة، وفي هذا العام تم تقديم بعض الخدمات على “أليكسا” كطرح الأسئلة على المساعدة الافتراضية في ما يتعلق بمواقيت الصلاة والتاريخ الهجري والاستماع إلى أذكار الصباح والمساء مع توفير خاصية التنبيه، بالإضافة إلى طلب الاستماع إلى خطبة الجمعة باللغات العربية والانجليزية والأوردو وكذلك لغة الإشارة.

وأوضح أنه سوف يتم في إطار هذا التعاون إضافة بعض الخدمات من خلال “أليكسا” تتضمن إرسال موقع أقرب مسجد من جهاز أليكسا للهاتف، والبحث عن موقع أقرب مركز تحفيظ، بالإضافة إلى توفير مرئيات للأجهزة التي تدعم الشاشة مثل “الصور المتحركة، وعرض محتوى الخطبة كنص متحرك”، والوصول لموقع التبرعات، إلى جانب القرآن الكريم مترجم لعدة لغات، ويدعم ذلك الوصول للخدمات بشكل مباشر دون كلمة افتتاحية، مع إضافة أيقونات للتحكم بالأجهزة التي تدعم الشاشة.

وقال الدكتور رافد فطاني المدير العام الإقليمي لأليكسا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: يسعدنا التعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بهدف تقديم المزيد من المزايا والخدمات المناسبة لعملاء أليكسا في المنطقة، مؤكدا السعي في أمازون إلى توفير المزيد من هذه الميزات التي تثري حياة العملاء وتقدم تجارب تفاعلية ونوعية مخصّصة.