“نافس” و” بريسايت” يوقعان إعلان شراكة خلال “جيتكس”

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بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 20 أكتوبر 2023 12:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

وقع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية مذكرة إعلان شراكة مع “بريسايت”، الشركة الرائدة إقليمياً في تحليل البيانات الضخمة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، وذلك خلال فعاليات معرض جيتكس جلوبال 2023.

وبحسب “وام”، ستتولى “بريسايت” بموجب هذه الشراكة مَهمّة إنشاء منصة بيانات شاملة ومتكاملة للقوى العاملة الإماراتية لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية تمتاز بسهولة الاستخدام، لتدمج مجموعات كبيرة ومتعددة من بيانات القوى العاملة مع تحليلات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، حيث يتمثل الغرض منها في توقّع الاتجاهات، والتوصل إلى التنبؤات عبر مختلف مجالات سوق العمل.

وستشتمل المنصة على تحليلات وتوقعات قائمة على التنبؤات المدمجة في الأنظمة المستخدمة من قبل المجلس، للتوصل إلى الرؤى والأفكار التي تركّز على تحديد وقياس مستوى الطلب في السوق، ومن ثم الارتقاء بمجموعات المهارات التي تتمتع بها القوى العاملة الإماراتية؛ ومن شأن هذا النهج أن يساعد المجلس على تحديد مجالات محددة لتطوير الشراكات والمبادرات، وصولاً إلى زيادة فرص العمل المتاحة في المجالات التخصصية والفنية.

تم توقيع المذكرة خلال فعاليات معرض جيتكس 2023 بين كل من محمد العلوي، مدير إدارة الأبحاث والدراسات في لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، والدكتور عادل الشرجي الرئيس للعمليات لشركة “بريسايت”، وبحضور سعادة الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، وسعادة غنام المزروعي، أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، وتوماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لشركة “بريسايت”.

وقال سعادة غنام المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية: سنعمل من خلال إعلان الشراكة مع “بريسايت”، على تعزيز البنية التحتية الرقمية وقدرات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي للمجلس، وذلك بهدف فهم واستيعاب الكفاءات التخصصية للقوى العاملة الإماراتية في القطاع الخاص بشكل أكثر دقة، من خلال الاستفادة من تحليل البيانات الضخمة لقياس مستوى العرض والطلب في سوق العمل، والذي من شأنه الإسهام في استشراف المستقبل حول الفرص المتاحة والمهارات والكفاءات التخصصية المطلوبة.

وأضاف المزروعي: بموجب هذه الشراكة، سيتم إنشاء منصة بيانات شاملة وسهلة الاستخدام للقوى العاملة الإماراتية، للمساعدة في تحليل اتجاهات سوق العمل في المستقبل القريب بما يعزز من عملية صناعة القرار المستندة على البيانات والتحليلات لزيادة الفرص الوظيفية وتلبية الاحتياجات التدريبية لأبناء الوطن ليكونوا على أتم الاستعداد والجاهزية للمساهمة بدورهم في الاقتصاد الوطني عبر القطاع الخاص.

وقال توماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لشركة “بريسايت”: يسعدنا الدخول في شراكة مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية لتوظيف قدراتنا التكنولوجية من أجل تعزيز القدرات التنافسية للقوى العاملة الإماراتية مشيرا إلى أن تلك الشراكة تستند على الذكاء الاصطناعي المتقدم وتحليلات البيانات الضخمة واستخدامها على أرض الواقع، لنتمكن من فهم وتعزيز سوق العمل المحلي بشكل أفضل؛ وأبدى تطلعه الدائم لدعم المبادرات الوطنية في الدولة، لاسيّما وأن الإسهام في مثل هذه الجهود يتيح المشاركة بفعالية في تقدم الإمارات وازدهارها.

وتظهر هذه الشراكة الالتزام القوي من جانب الطرفين لتعزيز البنية الاجتماعية والاقتصادية للدولة من خلال المبادرات الوطنية الاستراتيجية والتقدم التكنولوجي، كما تتوافق مع الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة لدعم سياسات التوطين، وتعزيز توظيف الشباب المواطنين في القطاع الخاص، ورفع مستويات التعليم والمهارات الوطنية.