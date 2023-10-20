نشكركم على متابعتكم خبر بدء التشغيل التجاري في محطة الحمرية المستقلة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 20 أكتوبر 2023 01:56 مساءً - متابعة – نغم حسن

أعلنت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، وشركة محطة الحمرية المستقلة لتوليد الطاقة (شيبكو)، وشركة جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز GE)، عن بدء التشغيل التجاري لجميع التوربينات الثلاثة في محطة الحمرية المستقلة لتوليد الطاقة الكهربائية حيث تعد هذه المحطة العاملة بالدورة المركبة أكثر محطات توليد الكهرباء بطاقة الغاز كفاءة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا حالياً وتساعد على تقليل كثافة الكربون في الطاقة المولدة في الشارقة.

وبحسب “وام”، من خلال توفير مستوى كفاءة أعلى بكثير مقارنة بأصول توليد الطاقة السابقة التي تم تركيبها في الإمارة؛ من المتوقع أن تساعد التوربينات الثلاث من طراز 9HA.01 الثلاثة من جنرال الكتريك ڤيرنوڤا «كهرباء الشارقة» على توليد 1.8 جيجاواط إضافية من الطاقة مع تقليل الانبعاثات الكربونية بمعدل يصل إلى 4 ملايين طن سنوياً مقارنة بتوليد نفس الكمية من الكهرباء باستخدام التقنيات التقليدية وهو ما يعادل إزالة مليون سيارة من طرقات دولة الإمارات.

وقد وفّرت وحدة طاقة الغاز التابعة لشركة جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا أعمال الهندسة والإنشاء والمشتريات الرئيسية كما زودت المحطة بثلاثة توربينات غازية من طراز 9HA.01 والتي تشغّل ثلاثة مولّدات من طراز H84 وثلاثة توربينات بخارية من طراز STF-D650 تشّغل ثلاثة مولّدات من طراز A74 وثلاثة مولدات بخارية لاستعادة الحرارة (HRSGs) وستقدم الشركة أيضاً قطع الغيار وخدمات الإصلاح والصيانة لأصول توليد الطاقة في المشروع لمدة 25 عاماً تقريباً.

وقال سعادة سعيد سلطان بالجيو السويدي رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة : تلتزم هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة بتلبية احتياجات الشارقة المتزايدة من الطاقة الموثوقة والمستدامة بأسعار معقولة ودعم مساعي دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وتعتبر محطة الحمرية المستقلة لتوليد الطاقة الكهربائية جزءاً لا يتجزأ من خارطة طريق الهيئة لعام 2030 وتندرج ضمن إطار استراتيجيتنا لرفد شبكة الشارقة بطاقة ذات بصمة كربونية أقل، ويسعدنا التعاون مع مؤسسات رائدة على مستوى القطاع مثل “شيبكو” وجنرال إلكتريك ڤيرنوڤا في هذا المشروع الحيوي الذي نتوقع أن يساهم في توليد ما يصل إلى 40% من احتياجات الكهرباء في الشارقة.

من جانبه قال عمر الملا رئيس مجلس إدارة شركة “شيبكو” : جاء تشغيل جميع التوربينات الثلاثة في محطة الحمرية المستقلة لتوليد الطاقة الكهربائية ثمرة أكثر من 11 مليون ساعة عمل لما يزيد على 1,500 شخص من أكثر من 20 دولة يعملون لدى هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة و”شيبكو” وجنرال إلكتريك ڤيرنوڤا وغيرهم من الأطراف المعنية، ونحن ملتزمون معاً بزيادة القدرة الإنتاجية من الطاقة الكهربائية في دولة الإمارات بالتوازي مع خفض الانبعاثات الكربونية لعمليات التوليد للمساعدة في معالجة التحديات المناخية العالمية ودعم مسار النمو.

وقال جوزيف أنيس الرئيس والمدير التنفيذي لوحدة طاقة الغاز التابعة لشركة جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا : كان تطوير محطة الحمرية المستقلة لتوليد الطاقة الكهربائية مشروعاً مميزاً من نواح عدة بدءاً من هيكل التمويل المبتكر إلى كوادر العمل العالمية التي دأبت على تنفيذ المشروع بكفاءة عالية حتى خلال فترة الجائحة وانتهاءً باستخدام توربينات طراز التي سجلت العديد من الأرقام القياسية ويشكّل التشغيل التجاري الناجح للتوربينات الثلاثة في المحطة دليلاً ملموساً على متانة رؤية هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة وتفاني جميع الجهات المشاركة في المشروع.

يشار إلى أن تقنية توربينات طراز H من جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا سجلت أرقاماً عالمية قياسية على مستوى العمل بالدورة المركبة والكفاءة وقد تم طلب أكثر من 140 وحدة حتى الآن مع تجاوز هذه التقنية أكثر من 1.8 مليون ساعة عمل تجارية، كما توفر هذه التقنية مرونة عالية حيث تعمل على توفير إمدادات الطاقة تبعاً لمستوى الطلب بما يساعد على استقرار الشبكة وهي قادرة على حرق مزيج متنوع من الوقود بما في ذلك نسبة تصل إلى 50% من الهيدروجين مع إمكانية رفع هذه النسبة إلى 100%، ومن المقرر تخصيص المحطات العاملة بالدورة المركبة والمدعومة بهذه التقنية بنظام التقاط ما بعد الاحتراق للحد من الانبعاثات الكربونية بنسبة تصل إلى 90%.

وكانت كل من وحدة الخدمات المالية التابعة لجنرال إلكتريك ڤيرنوڤا وشركة “سوميتومو” اليابانية، قد أعلنت في 2019 عن مشروع تطوير مشترك وجمعتا تمويلاً من خلال مؤسسات مالية عامة وخاصة بلغت قيمته نحو مليار دولار لدعم عمليات البناء والتشغيل وعند الوصول إلى مرحلة الإغلاق المالي للصفقة قام المطورون الشركاء بتشكيل اتحاد أسهم للمشروع “شيبكو” مع “شيكوكو للطاقة الكهربائية” و”الشارقة لإدارة الأصول” الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة لبناء المشروع وتملكه وتشغيله.

يشار إلى أن شركة جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا لطالما أسهمت بدور كبير في دعم تطوير قطاع الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي لأكثر من 80 عاما، وتشمل استثمارات الشركة في الدولة مركز خدماتها في جبل علي بدبي والذي يقدم حلول الصيانة والاختبار والتصليح للمولدات وتوربينات الغاز وقدم خدماته لما يزيد على 80 شركة ومؤسسة من أكثر من 35 دولة.