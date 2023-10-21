نشكركم على متابعتكم خبر “غرفة عجمان” تطلق خدمة “باحث السوق الذكي” في جيتكس 2023 على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 21 أكتوبر 2023 03:56 مساءً - متابعة – نغم حسن

أطلق سعادة سالم السويدي مدير عام غرفة تجارة وصناعة عجمان، خدمة “باحث السوق الذكي”، في جناح حكومة عجمان المشارك في معرض جيتكس جلوبال للتكنولوجيا 2023.

وبحسب “وام”، تهدف الخدمة إلى توفير قاعدة بيانات شاملة وموثقة حول الأنشطة التجارية والصناعية في السوق المحلي دعماً لتطوير الأعمال وزيادة الإنتاجية ورصد الفرص الاستثمارية المتاحة.

وأكد سعادة سالم السويدي، أهمية الخدمة ودورها في دعم اتخاذ القرار لأصحاب الاعمال والراغبين في البدء بتنفيذ استثمارات جديدة، لتعكس خدمة “باحث السوق الذكي” التزام الغرفة المستمر بتوفير الأدوات الداعمة لأصحاب الأعمال والمستثمرين في تحقيق أهدافهم والمساهمة في نمو الاقتصاد المحلي، كما تساهم الخدمة في تحقيق أهداف الغرفة الرامية إلى تسخير التحول الرقمي وإدارة البيانات لتحقيق الأوليات ودعم اتخاذ القرار لدى مجتمع الأعمال وتقديم خدمات استباقية مبتكرة قائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وقال إن جميع خدمات غرفة عجمان التي تم إطلاقها في معرض جيتكس 2023 عززت من توافر شبكة واسعة من البيانات والمعلومات الداعمة، لتعزيز قدرة مجتمع الأعمال على التكيف والنمو وتحقيق النجاح وتحسين التعامل مع المتغيرات بشكل أفضل وأسرع وزيادة الإنتاجية وتحديد الفرص وسهولة اتخاذ القرار.

من جانبها أفادت عائشة النعيمي بأن خدمة “باحث السوق الذكي ” تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتوفر قاعدة بيانات واحصائيات حول الأنشطة التجارية والصناعية في السوق المحلي للراغبين في فتح مشاريع جديدة أو تطوير مشاريع قائمة، موضحة أن المنصة متاحة عبر الموقع الإلكتروني www.ajmanchamber.ae .

وأوضحت أن الخدمة توفر باقة من المميزات لمستخدميها ومنها جمع وتحليل كميات هائلة من البيانات الاقتصادية من مصادر متعددة بما في ذلك التقارير المالية والمؤشرات الاقتصادية، وتحديد اتجاهات السوق الناشئة، وسلوكيات المستهلكين، والأنماط الاقتصادية التي يمكن أن تكون حاسمة في صنع القرار، ورصد توقعات السوق، كما يمكن للمستخدمين تصميم استفساراتهم البحثية لتناسب احتياجاتهم الخاصة مما يسمح لهم بالتركيز على صناعات أو مناطق أو قطاعات معينة من السوق.