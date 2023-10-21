نشكركم على متابعتكم خبر فيديو – طحنون بن زايد مُقبّلاً كتف أخيه الأمير ‎محمد بن سلمان على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 21 أكتوبر 2023 04:54 مساءً - خاص – نغم حسن

نشر الحساب الرسمي لسمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد السعودي، مقطع فيديو لسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني بدولة الإمارات، وهو يقبل كتفه خلال استقباله له في مطار الملك خالد الدولي، على خلفية مشاركته مع الوفد الإماراتي الذي يرأسه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، للمشاركة في القمة الخليجية التي تجمع بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا “الآسيان” في السعودية.

وأرفق الفيديو بجملة: “الشيخ ‎طحنون بن زايد مُقبّلاً كتف أخيه الأمير ‎محمد بن سلمان”.