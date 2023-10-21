نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن زايد: الإمارات تنظر باهتمام كبير إلى العلاقة مع دول الآسيان على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 21 أكتوبر 2023 04:54 مساءً - خاص – نغم حسن

شكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، خادم الحرمين الشريفين وسمو الأمير محمد بن سلمان على استضافة القمة الخليجية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا “الآسيان”.

وقال سموه عبر حسابه في منصة “إكس”، “شاركت اليوم في القمة الخليجية مع دول رابطة الآسيان في الرياض والتي ترسخ التعاون المثمر بين الجانبين. أشكر خادم الحرمين الشريفين وأخي الأمير محمد بن سلمان على استضافة هذه القمة المهمة. الإمارات تنظر باهتمام كبير إلى العلاقة مع دول الآسيان سعيًا إلى بناء مزيد من جسور التعاون بما يصب في مصلحة التنمية والازدهار للجميع”.