نشكركم على متابعتكم خبر بدء تصنيع الأقمار الاصطناعية في الإمارات خلال 2025 على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 21 أكتوبر 2023 04:54 مساءً - متابعة بتول ضوا

كشفت شركة «بيانات» المزودة لحلول البيانات الجيومكانية والتحليلات المدعمة بالذكاء الاصطناعي، عن دخولها مجال تصنيع الأقمار الاصطناعية، مشيرة إلى أنه سيتم تصنيع أول قمر اصطناعي بشراكة مع شركتي «الياه سات» و«آي ساي» الفنلندية في أبوظبي، خلال النصف الأول من عام 2025.

وأفادت الشركة بأنه بموجب اتفاقية بين «بيانات» و«الياه سات» و«آي ساي» ستشهد السنوات الأربع المقبلة إطلاق ما بين سبعة وتسعة أقمار اصطناعية، منها خمسة على الأقل إماراتية الصنع.