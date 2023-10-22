نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة: الإمارات تعمل مع أشقائها وأصدقائها على الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 22 أكتوبر 2023 12:57 مساءً - متابعة: نازك عيسى

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أن الإمارات تعمل مع أشقائها وأصدقائها على الوقف الفوري لإطلاق النار وتوفير الحماية للمدنيين.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: “شاركت اليوم في قمة القاهرة للسلام. في ظل الظروف الحرجة التي تمر بها المنطقة، تعمل الإمارات مع أشقائها وأصدقائها على الوقف الفوري لإطلاق النار، وتوفير الحماية للمدنيين، وضمان ممرات إنسانية آمنة لدعم قطاع غزة، وتفادي توسع الصراع ما يهدد الاستقرار والأمن الإقليميين، وإيجاد أفق للسلام الشامل”.