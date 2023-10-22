نشكركم على متابعتكم خبر المركز الوطني للأرصاد: سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة السرعة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 22 أكتوبر 2023 12:57 مساءً - متابعة: نازك عيسى

أكد المركز الوطني للأرصاد، وجود فرصة لتكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة السرعة، تصل سرعتها إلى 40 كم/س على بعض المناطق الشرقية، وذلك من الساعة 13:30 حتى الساعة 20:00 السبت 21/10/2023.

وأوضح المركز أن الأمطار يصاحبها رياح نشطة السرعة مثيرة للغبار على بعض المناطق الشرقية والشمالية، وذلك من الساعة 14:25حتى الساعة 20:00 السبت 21/10/2023.