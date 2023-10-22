نشكركم على متابعتكم خبر مكتوم بن محمد : وزارة المالية حريصة على تطوير الحلول المالية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 22 أكتوبر 2023 02:55 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

أكد سمو الشيخ “مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم”، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية. حرص الوزارة على تطوير الحلول المالية المتطورة التي تسمح بنمو مختلف القطاعات. ضمن بيئة آمنة بما يعزز مكانة الإمارات وجهة اقتصادية ومالية من الطراز الرفيع.

وقال سموه: “تتبنى الوزارة نهجاً استباقياً لتوفير الحلول المالية المتطورة الداعمة لمختلف القطاعات ولا سيما الاقتصاد الرقمي والتقنيات المالية المتطورة”.

وشاركت وزارة المالية في أسبوع “جيتكس للتقنية”، وأبرزت تجربتها الرائدة في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. وتوفير حلول الميتافيرس للجهات الحكومية، وتسهيل رحلة المتعاملين نحو مستقبل أكثر شمولاً.

كما استعرضت أنظمتها الرقمية ومشروعاتها ومبادراتها الذكية والمبتكرة في المجال المالي، وفق “البيان”.