نشكركم على متابعتكم خبر المؤتمر الدولي لطب الطيران والفضاء ينطلق الأربعاء المقبل على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 22 أكتوبر 2023 04:58 مساءً - متابعة – نغم حسن

تستضيف أبوظبي المؤتمر الدولي الـ 69 لطب الطيران والفضاء الذي تنظمه الأكاديمية الدولية للطيران وطب الفضاء في فندق كونراد أبراج الاتحاد في الفترة من 27 إلى 29 من شهر أكتوبر الجاري بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني ودائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي وطيران الاتحاد ومكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض وشركة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمؤتمرات.

وبحسب “وام”، يشارك في المؤتمر الدولي الـ 69 لطب الطيران والفضاء نحو 300 مشارك ويتحدث خلال جلساته نحو 180 خبيراً ومختصاً وطبيباً في مجال طب الطيران والفضاء من دولة الإمارات والدول العربية والعديد من دول العالم.

ويناقش المشاركون في المؤتمر أفضل الممارسات والابتكارات في مجال طب الطيران والفضاء ويعد فرصة مهمة للتواصل وتبادل الأفكار بين المختصين والمعنيين في مجال طب الطيران والفضاء من مختلف أنحاء العالم.

وأكد البروفيسور ديفيد جرادويل رئيس الأكاديمية الدولية للطيران وطب الفضاء أهمية انعقاد المؤتمر الدولي في نسخته الـ 69 لطب الطيران والفضاء في العاصمة الإماراتية أبوظبي لما لها من مكانة عالمية متميزة ونجاحها في تنظيم واستضافة العديد من الفعاليات العالمية الكبرى.

وقال إن اللجنة المنظمة واللجنة العلمية للمؤتمر أعدت برنامجا علمياً مهماً لمناقشته والتركيز عليه من قبل المتحدثين والمشاركين في المؤتمر حول طب الطيران والفضاء ويعود بالفائدة الكبيرة على الأطباء والكادر التمريضي والعلماء وكل من له علاقة في مجال الممارسات الطبية خلال الرحلات الجوية ورحلات الفضاء.

ويتوقع أن يساهم هذا المؤتمر في تقديم توصيات مهمة وتعزيز التعاون الدولي لضمان وسلامة صحة الطيارين ورواد الفضاء في المستقبل.