نشكركم على متابعتكم خبر خلال استقبال سموه رئيس وزرائها.. محمد بن زايد: الإمارات حريصة على تقوية جسور التعاون مع سنغافورة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 23 أكتوبر 2023 08:55 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، أن سنغافورة نموذج متميز في التنمية والتقدم، والإمارات حريصة على تقوية جسور التعاون معها واستثمار كل الفرص المتاحة، بما يخدم الشراكة الشاملة بين البلدين، ويعمق التفاعل الإيجابي بينهما لتحقيق أهداف الاستدامة.

جاء ذلك في تدوينة لسموه عبر موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، عقب استقبال سموه لدولة لي هسين لونغ رئيس وزراء جمهورية سنغافورة الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الدولة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تدوينته: «التقيت اليوم في أبوظبي دولة لي هسين لونغ رئيس وزراء جمهورية سنغافورة، وأجرينا مباحثات مثمرة بشأن تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات».

وأضافه سموه: «الإمارات حريصة على تقوية جسور التعاون معها واستثمار كل الفرص المتاحة، بما يخدم الشراكة الشاملة بين البلدين، ويعمق التفاعل الإيجابي بينهما لتحقيق أهداف الاستدامة».

وجرت لضيف البلاد مراسم استقبال رسمية ــ لدى وصوله قصر الوطن في أبوظبي ـ حيث اصطحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. رئيس وزراء سنغافورة إلى منصة الشرف وعزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات وسنغافورة.. فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة واصطفت ثلة من حرس الشرف تحية وترحيبا بزيارته.

وكان في الاستقبال سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومعالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي، وجمال السويدي سفير الدولة لدى سنغافورة وعدد من كبار المسؤولين في الدولة.

وكان رئيس الوزراء السنغافوري قد وصل البلاد في وقت سابق في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام يرافقه خلالها وفد يضم عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين في سنغافورة.