نشكركم على متابعتكم خبر غداً .. انخفاض تدريجي في درجات الحرارة وفرصة لسقوط أمطار في الإمارات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 23 أكتوبر 2023 09:56 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا أحياناً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً يصاحبها سقوط أمطار بعد الظهر، وتميل درجات الحرارة للانخفاض التدريجي، يصبح رطبا ليلاً وصباح الثلاثاء مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، تكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية /10 – 20 تصل إلى 40 كم/س.

وذكر المركز – في نشرته اليومية – أن الخليج العربي سيكون خفيفا إلى متوسط الموج أحياناً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 18:01 والثاني عند الساعة 00:00 والجزر الأول عند الساعة 02:54 والثاني عند الساعة 00:00، لافتا إلى أن بحر عمان سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:40 والثاني عند الساعة05:51 والجزر الأول عند الساعة 10:48 والثاني عند الساعة 22:32.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 37 25 85 35

دبي 36 26 75 30

الشارقة 36 24 80 25

عجمان 35 26 85 35

أم القيوين 35 23 75 30

رأس الخيمة 36 26 80 30

الفجيرة 32 27 75 45

العـين 37 26 50 25

ليوا 38 24 90 20

الرويس 35 24 90 35

السلع 34 25 90 35

دلـمـا 34 28 85 40

طنب الكبرى 35 27 80 45

طنب الصغرى 35 27 80 45

أبو موسى 35 27 80 45