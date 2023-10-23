نشكركم على متابعتكم خبر “بريك بلك الشرق الأوسط” ينطلق في دبي فبراير 2024 على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 23 أكتوبر 2023 11:01 صباحاً - متابعة – نغم حسن

َأعلن منظمو مؤتمر ومعرض “بريك بلك الشرق الأوسط” عن إقامة النسخة المقبلة من الحدث يومي 12 و13 فبراير 2024 في مركز دبي التجاري العالمي تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية.

وبحسب “وام”، كانت نسخة عام 2023 قد شهدت 6496 زائرا، بزيادة بنسبة 93% مقارنة مع عام 2022، وبنسبة 84% في عدد الجهات المشاركة، كما استقطبت متخصصين من مختلف أطياف قطاع المشاريع الكبرى وسلسلة الإمداد والتوريد، بما في ذلك قطاع الشحن والنقل البحري، والموانئ والمحطات، والمعدات الضخمة، والنقل الجوي، والبري.