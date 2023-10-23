نشكركم على متابعتكم خبر بدء تشغيل محطة مسار-1 لنقل الطاقة في الشارقة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 23 أكتوبر 2023 11:59 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أعلنت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة عن بدء تشغيل محطة مسار-1 لنقل الطاقة جهد ( 33/11 كيلو فولت ) في منطقة تلال بضاحية السيوح بتكلفة إجمالية 21 مليون درهم .

وبحسب “وام”، تعتبر مسار-1 من المحطات الرئيسية في مشروع مسار التجاري، والتي نفذها المطور العقاري ارادَ بإشراف هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة استمراراً لجهود الهيئة في مواصلة تطوير شبكات نقل وتوزيع الطاقة في كافة المناطق ..

وأوضح المهندس حمد الطنيجي مدير إدارة نقل الطاقة بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة أن الهدف من تشغيل المحطة هو تغذية احد أهم المشاريع الاستثمارية الكبيرة في إمارة الشارقة وتوفير الطاقة الكهربائية وضمان استدامتها للمنطقة التجارية والسكنية.وأشار إلى أن المحطة تتكون من 3 محولات كل محول بطاقة استيعابية 20 MV بالإضافى إلى 3 قواطع 33 كيلو فولت ، و27 قاطع 11 كيلو فولت وتم تنفيذ المحطة وتوصيلها بالشبكة وتشغيلها وفق أعلى مواصفات الأمن والسلامة وتزويدها بانظمة متطورة لضمان الجودة والكفاءة.

وأكد أن الهيئة تحرص على التعاون مع كافة المستثمرين والمطورين العقاريين وتوفير أفضل الخدمات للمشروعات التطويرية في مختلف مناطق امارة الشارقة وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بالعمل المستمر على تطوير الخدمات .