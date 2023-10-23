نشكركم على متابعتكم خبر التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة تدخل حيز التنفيذ قبل 2025 على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 23 أكتوبر 2023 11:59 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل

كشف معالي “عبدالله بن طوق المري”، وزير الاقتصاد، أن وزراء السياحة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. اعتمدوا التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة، خلال اجتماعهم السابع الذي عقد مؤخرا في سلطنة عمان.

وأشار معاليه إلى أن “إجراءات تطبيق هذه التأشيرة ستناقش خلال الشهر المقبل من قبل أصحاب المعالي وزراء الداخلية في دول المجلس .لاعتمادها ومن ثم رفعها إلى اجتماع القادة في القمة الخليجية المقبلة”.

وأضاف في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام”، أنه “سيتم بعد اعتماد التأشيرة، وضع الضوابط والتشريعات الخاصة بتطبيقها. من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ خلال عامي 2024 و2025 بحسب جهوزية الأنظمة الداخلية لدول التعاون”.

وأوضح أن التأشيرة الجديدة ستتيح لحاملها زيارة 6 دول في تأشيرة سياحية موحدة. إذ تركز على استقطاب السياح وإبقائهم في دول مجلس التعاون الخليجي لمدة أطول.

وأردف أن “المرحلة القادمة تتطلب دراسة مسار سياحي خليجي موحد يربط دول المجلس في مسار واحد ينتهجه الزوار الأجانب الذين تمتد إقامتهم لأكثر من 30 يوما.ً وذلك للاستفادة من التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة بعد تطبيقها”.