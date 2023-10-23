نشكركم على متابعتكم خبر أنور قرقاش: جهود الإمارات الدبلوماسية وجسور الخير ورسائل التعاضد تثلج الصدر على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 23 أكتوبر 2023 06:59 مساءً - خاص – نغم حسن

أشاد معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، بجهود الإمارات الدبلوماسية وجسور الخير التي وصفها بأنها “تُثلج الصدر”.

وقال معاليه عبر حسابه الرسمي في منصة “إكس”: “جهود الإمارات الدبلوماسية وجسور الخير ورسائل التعاضد تثلج الصدر، وتنبع من صلب نهجنا القومي والإنساني، والظروف الحالية في غزة والمنطقة تتطلب التعاضد الإنساني والحكمة السياسية كأداة رئيسية من أدواتنا في معركة تهدد الإقليم بأكمله، وتبقى مسؤوليتنا الأولى حماية الأوطان ومكتسباتها”.