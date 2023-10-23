صندوق أبوظبي للتنمية يدشن مستشفى قوديلي في جنوب السودان

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بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 23 أكتوبر 2023 09:59 مساءً - متابعة – نغم حسن

شارك صندوق أبوظبي للتنمية، في حفل افتتاح مشروع مستشفى قوديلي في جمهورية جنوب السودان، الذي بلغت تكلفته الإجمالية 36.73 مليون درهم (10 ملايين دولار أمريكي)، وتم تنفيذه بمنحة من دولة الإمارات العربية المتحدة؛ لدعم وتطوير القطاع الصحي في جنوب السودان بإنشاء مستشفى متكامل بسعة 60 سريراً وتزويده بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية لتلبية احتياجات سكان العاصمة جوبا والمناطق المجاورة لها من الخدمات العلاجية اللازمة.

وبحسب “وام”، دشن المشروع معالي حسين عبد الباقي، نائب رئيس جمهورية جنوب السودان، بحضور سعادة خليفة عبدالله القبيسي، نائب مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، ومعالي يولاندا أويل جواج، وزيرة الصحة في حكومة جنوب السودان، وعدد من المسؤولين الحكوميين من الجانبين.

وأكد سعادة خليفة عبدالله القبيسي، في كلمة ألقاها خلال حفل الافتتاح، حرص دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بصندوق أبوظبي للتنمية على تعزيز العلاقات الثنائية مع حكومة جنوب السودان وتنميتها في المجالات التنموية والاقتصادية المختلفة، مشيراً إلى أن مشروع مستشفى قوديلي يعد أول المشاريع التي يمولها الصندوق في جمهورية جنوب السودان، ويهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية وتنمية القطاع الصحي في البلاد.

وقال إن هذا المشروع الاستراتيجي سيسهم في توفير العلاج والرعاية الطبية للمرضى وفقاً لأعلى المعايير والمواصفات العالمية، وسيفتح آفاقاً أوسع للتعاون المستقبلي بين الجانبين لا سيما وأن الصندوق يولي دعم القارة الإفريقية اهتماماً كبيراً لتمكينها من تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة مجتمعاتها.

من جانبها، أعربت معالي يولاندا أويل جواج، وزيرة الصحة في حكومة جنوب السودان عن شكرها لدولة الإمارات العربية المتحدة، وصندوق أبوظبي للتنمية على ما يقدمانه من دعم للمشاريع التنموية في جنوب السودان، مشيرة إلى أن مستشفى قوديلي يعد مشروعاً استراتيجياً يسهم في تنفيذ الأجندة الوطنية للحكومة لتعزيز كفاءة القطاع الصحي، ويوفر خدمات طبية عالية الجودة وفرص عمل للسكان، إضافة إلى أنه سيتيح المجال لتدريب الأطباء وغيرهم من المهن الطبية المختلفة.

جدير بالذكر، أن مستشفى قوديلي في جمهورية جنوب السودان يضم أحدث المختبرات الطبية، والعديد من العيادات والأقسام المتخصصة، بما في ذلك العمليات الجراحية، والطوارئ وغرف العناية المركزة، إضافة إلى المكاتب الإدارية للعاملين في المستشفى والمرافق الخدمية العامة للزوار.