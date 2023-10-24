نشكركم على متابعتكم خبر إعصار من الدرجة الثانية متمركز جنوب غرب بحر العرب ولا تأثير على الإمارات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 04:58 مساءً - متابعة: نازك عيسى

أصدر المركز الوطني للأرصاد بيانا أوضح فيه أن إعصاراً من الدرجة الثانية متمركز جنوب غرب بحر العرب عند خط عرض 14.6 شمالاً وخط طول 53.2 شرقاً وتبلغ سرعة الرياح حول المركز من 155 إلى 165 كم/الساعة على بعد حوالي 90 كيلو متر شرق من السواحل اليمنية.. مع وجود تشكيلات مختلفة من السحب يتخللها سحب ركامية ممطرة والبحر شديد الاضطراب.

وتوقع المركز أنه من خلال النماذج العددية والتقارير الصادرة من مركز مراقبة الأعاصير الاقليمي من المتوقع استمرار حركته باتجاه الشمال الغربي، يضعف الإعصار المداري تدريجياً إلى عاصفة مدرية ثم إلى منخفض مداري خلال 24 الساعة القادمة وتتراوح سرعة الرياح 135 كم/ س يضعف غداً ليصل 55 كم/ س.. يصاحبها غطاء سحابي يتخلله السحب الركامية الممطرة.

وعن التأثير على الدولة .. أكد المركز الوطني للأرصاد أنه يوجد تأثير غير مباشر على الدولة بتدفق الرطوبة من بحر العرب على المناطق الشرقية والجنوبية مما يهيأ الفرصة لتكون بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار.