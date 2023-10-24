نشكركم على متابعتكم خبر “من دبي إلى أهالي غزة”.. نقل أكثر من 45 طناً من المساعدات عبر 5 شحنات جوية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 04:58 مساءً - متابعة: نازك عيسى

تواصل المدينة العالمية للخدمات الإنسانية لعب دور محوري في نقل المواد الإغاثية لأهالي غزة عن طريق مصر وذلك بالتعاون مع مجموعة من الشركاء الدوليين ، مثل منظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة يونيسف وحتى الآن تم نقل أكثر من 45 طناً من المساعدات من خلال 5 شحنات جوية، تضم مواد طبية ومساعدات غذائية ومستلزمات إغاثية يستفيد منها عشرات الآلاف.