نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس زامبيا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 25 أكتوبر 2023 09:56 صباحاً - بعث صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان” رئيس الدولة “حفظه الله”. برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية زامبيا “هاكيندي هيشيليما”، في ذكرى استقلال بلاده.

وأرسل صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم” نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”. وسمو الشيخ “منصور بن زايد آل نهيان” نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس “هيشيليما”.