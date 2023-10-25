نشكركم على متابعتكم خبر خلال لقائه ملك البحرين.. محمد بن راشد: مشاوراتنا مستمرة ومحبتنا وأخوتنا دائمة وراسخة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 25 أكتوبر 2023 02:51 مساءً - متابعة: نازك عيسى

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم (الثلاثاء)، أخاه الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، في مقر إقامته في أبوظبي.

ورحّب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال اللقاء بزيارة الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى بلده الثاني الإمارات، مؤكداً سموه عمق الروابط الأخوية بين الدولتين، وما تشهده من تطور مستمر يتجسد في أطر الشراكة والتعاون في العديد من القطاعات الحيوية، وبما يخدم تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين.

وتبادل صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وملك البحرين بحضور الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل ملك البحرين للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، وجهات النظر حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشتركة والتطورات الراهنة على الساحتين الاقليمية والدولية، كما تطرق اللقاء إلى سبل تطوير العلاقات المتميزة بين دولة الإمارات ومملكة البحرين.

ونشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، صوراً للقاء، قائلاً سموه: “خلال لقائي اليوم بأخي الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين في أبوظبي .. لقاءاتنا دائمة .. مشاوراتنا مستمرة .. محبتنا وأخوتنا دائمة وراسخة بإذن الله.. حفظ الله البحرين وشعبها وملكها”.