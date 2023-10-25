نشكركم على متابعتكم خبر مكتوم بن محمد يصدر قراراً بتشكيل لجنة فضّ منازعات الشركات والملكيات العائلية في دبي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 25 أكتوبر 2023 04:58 مساءً - متابعة: نازك عيسى

أصدر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية قراراً بتشكيل لجنة فضّ منازعات الشركات العائلية والملكيات العائلية في إمارة دبي بهدف تحقيق استدامتها والحفاظ على دورها المحوري في اقتصاد دبي.

وقال سموه عبر منصة “أكس”: تتولّى هذه اللّجنة الاختصاصات اللازمة بالنظر والفصل في جميع أنواع المنازعات المتعلقة بالشركات العائلية والملكيات العائلية والصلاحيات الضرورية لاتخاذ التدابير الوقائية والمستعجلة المناسبة للمحافظة على استمرارية الشركات العائلية، ومنع توقف أعمالها أو التأثير على سمعتها أو مركزها المالي طوال فترة النظر في النزاع.

وأضاف، الشركات العائلية هي مكوّنٌ أساسي في اقتصاد دبي، وعبر تفعيل دور هذه اللجنة سنضمن استدامتها واستمرارية نجاحها لتكون شريكاً دائماً لنجاح دبي وازدهارها.