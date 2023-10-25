نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس كازاخستان على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 25 أكتوبر 2023 04:58 مساءً - بعث صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان” رئيس الدولة “حفظه الله”. برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية كازاخستان “قاسم جومارت توكاييف”. بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم” نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”. وسمو الشيخ “منصور بن زايد آل نهيان” نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة. برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس “توكاييف”.

وأرسل صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم”، وسمو الشيخ “منصور بن زايد آل نهيان”. برقيتي تهنئة مماثلتين إلى رئيس وزراء كازاخستان “علي خان اسماعيلوف”.