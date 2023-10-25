نشكركم على متابعتكم خبر خلال دقيقة .. شرطة عجمان تضبط متهماً في قضية قتل على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 25 أكتوبر 2023 07:57 مساءً - متابعة بتول ضوا

تمكنت القيادة العامة لشرطة عجمان، من إلقاء القبض على شخص من الجنسية الآسيوية بعد دقيقة واحدة فقط من ارتكاب جريمة قتل شخص آخر من ذات الجنسية، وذلك في منطقة الروضة بإمارة عجمان.

وتفصيلاً قال المقدم أحمد بن يافور الغفلي نائب مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة عجمان، إن بلاغاً ورد لغرفة العمليات يفيد بقيام شخص من الجنسية الآسيوية بالتهجم على غرفة شخص آخر من ذات الجنسية، حيث كان يطرق باب المجني عليه بشكل غاضب يثير الشك والريبة، ما استوجب من شهود العيان الاتصال بالشرطة وتبليغ الشرطة.

وعلى الفور تم توجيه البلاغ إلى دورية المستجيب الأول في المنطقة، حيث وصلت إلى المكان في وقت قياسي لم يتجاوز الدقيقة، وتم ضبط الجاني عندما هم بالخروج من غرفة المجني عليه بعد ان اعتدى عليه وأرداه قتيلاً، فتم ضبطه متلبساً في موقع الجريمة.

وبالتحقيق معه اعترف بارتكابه الجريمة إثر خلافات عائلية في بلدهم الأصلي، وعليه تهجم على المجني عليه بداخل غرفته وقتله بالسلاح الأبيض وحاول الهرب، لكن سرعة استجابة الأجهزة الأمنية كانت أسرع منه، وباشرت نيابة عجمان التحقيق في القضية وتم توقيفه على ذمتها