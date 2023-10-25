نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة يبحث مع وزيري خارجية تركيا وكندا تطورات الأوضاع في المنطقة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 25 أكتوبر 2023 10:58 مساءً - متابعة: نازك عيسى

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وبحثا جهود تعزيز الاستجابة الإنسانية للمدنيين المتضررين من تداعيات الأزمة في قطاع غزة.

واستعرض سموه وفيدان المساعي الإقليمية والدولية المبذولة للدفع تجاه مسار التهدئة وحماية أرواح المدنيين، بجانب تمكين المنظمات الإنسانية من القيام بمسؤولياتها للتجاوب الآمن والعاجل مع الاحتياجات الإنسانية المتفاقمة، وضمان إيصال المساعدات الإغاثية والطبية دون عوائق إلى المدنيين في القطاع.

كما تطرق اللقاء إلى ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه الدفع بتحقيق سلام عادل وشامل ومستقر في الشرق الأوسط. كذلك، استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، أمس، وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، وتطرق اللقاء إلى عدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في المنطقة، وأولوية توفير الحماية الكاملة للمدنيين في قطاع غزة.