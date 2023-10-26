نشكركم على متابعتكم خبر قرقاش: الاجتزاء والتشويه المتعمد لمواقف الإمارات لن يغير من الحقائق شيئاً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 26 أكتوبر 2023 08:52 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن الاجتزاء والتشويه المتعمد لمواقف الامارات لن يغير من الحقائق شيئاً وسيبقى مجرد زبد لا يضر ولا ينفع.

وقال معاليه على حسابه في منصة إكس تويتر سابقا “مضامين الموقف العربي الداعية إلى وقف إطلاق النار لإيصال المساعدات والتحذير من العقاب الجماعي والتهجير والمطالبة بخفض التصعيد عبرت عنها معالي ريم الهاشمي بكل وضوح أمام مجلس الأمن”، مضيفا “الاجتزاء والتشويه المتعمد لمواقف الامارات لن يغير من الحقائق شيئاً وسيبقى مجرد زبد لا يضر ولا ينفع”.