نشكركم على متابعتكم خبر أمطار غزيرة ومتوسطة على مناطق متفرقة في الإمارات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 26 أكتوبر 2023 08:52 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

نتيجة لتعمق المنخفض الجوي في طبقات الجو العليا، تزايدت اليوم “الأربعاء”، كميات السحب الركامية الممطرة المصحوبة بالبرق والرعد والبرد أحيانا، على أغلب مناطق الدولة في أبوظبي ودبي والشارقة والفجيرة ورأس الخيمة وعجمان وأم القيوين، وذلك مع استمرار الرياح النشطة والقوية على المناطق الشرقية والتي امتدت إلى المناطق الداخلية ووصلت سرعتها إلى 55 كلم/س.

وهطلت اليوم أمطار غزيرة في الشارقة على مليحة والفاية والمدام وعلى طريق مسافي ـ دبا ومتوسطة إلى غزيرة على كلباء، والسيوح وخورفكان والقرائن.

كما هطلت أمطار غزيرة على عجمان في المنامة والحلاة في عجمان وعلى دبا الفجيرة والفجيرة ودبا الحصن والبليدة، وكانت غزيرة على طريق الصرم ـ الطويين، وخفيفة إلى متوسطة على فلج المعلا بأم القيوين وأذن ومطار رأس الخيمة الدولي والقور وكانت غزيرة مصحوبة بالبرق والرعد على وادي اصفني وخت والحمرانية والدقداقة وشارع الوطن وكدرا برأس الخيمة، وكانت غزيرة على حتا في دبي مصحوبة بالبرد.

وأمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة الظفرة في أبوظبي على جسيورة وحبشان وغزيرة على حميم، وخفيفة على منطقة الفلاح، ومتوسطة إلى غزيرة على جنوب ليوا بالظفرة، وغزيرة على شارع الشيخ خليفة.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس يوم غد “الخميس” غائما جزئيا إلى غائم أحياناً على مناطق متفرقة يتخللها بعض السحب الركامية الممطرة، مع انخفاض في درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية مع السحب وتكون مثيرة للغبار والأتربة قد تؤدي إلى تدنى مدى الرؤية الأفقية، والبحر خفيف إلى متوسط الموج، يضطرب أحيانا.

ويستمر الطقس الغائم يوم “الخميس” غائما جزئيا إلى غائم أحياناً على بعض المناطق مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً وتمتد على بعض المناطق الداخلية والغربية يصاحبها سقوط امطار، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحيانا قد تصل سرعتها إلى 50 كم/س.

وسجلت أعلى درجة حرارة على الدولة اليوم في دعفس بمنطقة الظفرة بواقع 38.9 درجة مئوية عند الساعة الواحدة والنصف ظهرا، كما سجلت أقل درجة في جبل جيس برأس الخيمة بواقع 17.5 درجة مئوية درجة مئوية عند الساعة الثالثة صباحا بتوقيت الإمارات.