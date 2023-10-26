نشكركم على متابعتكم خبر دبي الرقمية” تتعاون مع “سوفتوير إيه جي” وشركة “بالميرا” Palmira لدعم قدرات المؤسسات الحكومية عبر إطار عمل “منصة ربط الأنظمة الموحدة كخدمة” (iPaaS) في دبي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 26 أكتوبر 2023 10:57 صباحاً - أبرمت دبي الرقمية شراكة استراتيجية مع “سوفتوير إيه جي”، الشركة الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا، (المدرجة في بورصة فرانكفورت تحت الرمز: MDAX: SOW)، وشركة “بالميرا سوفتوير هاوس” Palmira Software House ، الشريك الإقليمي لتنفيذ إطار عمل “منصة ربط الأنظمة الموحدة كخدمة” (iPaaS) في دبي عبر مؤسسات دبي الحكومية،

وذلك بهدف توفير حل مخصص وفعال من حيث التكلفة لتلبية احتياجات ربط الأنظمة داخلياً وخارجياً. وتمثل هذه الشراكة خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف مدينة دبي الرقمية بما يتماشى كلياً مع استراتيجية الحكومة الرقمية لدولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2025.

والتي تأتي تأكيداً على دمج التكنولوجيا الرقمية وجعلها جزءاً لا يتجزأ من الاستراتيجيات الحكومية.

جاء هذا الإعلان خلال حفل توقيع مذكرة التفاهم الرسمية في معرض جيتكس جلوبال 2023 بين سعادة مطر الحميري، الرئيس التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الرقمية، “دبي الرقمية”.

ورامي كشلي، نائب رئيس أول في شركة “سوفتوير إيه جي” لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا، وجمال المحاميد، الرئيس التنفيذي لشركة “بالميرا سوفتوير هاوس ذ.م.م.”

ومن خلال طرح إطار عمل منصة ربط الأنظمة الموحدة كخدمة” (iPaaS) في دبي المتطورة، ستحظى المؤسسات الحكومية في دبي بالاستقلالية وستمتلك القدرة على التحكم بعمليات ربط الأنظمة الخاصة بها.

ومن شأنه تمكين المؤسسات الحكومية من التحكم ببياناتها، وبناء القدرة المؤسسية لمعالجة متطلبات ربط الأنظمة الخاصة بها بكفاءة عالية، مما يمثل تحسناً كبيراً ونقلة نوعية في قدراتها الرقمية.

تُعد “منصة ربط الأنظمة الموحدة كخدمة” (iPaaS) في دبي كخدمة” ، ميزة خدمية مرنة وموحدة تتولى دبي الرقمية قيادتها، والتي تلعب دوراً محورياً في بلورة تطلعات مدينة دبي الرقمية.

وتماشياً مع هذه الأهداف، تتمثل المهمة الأساسية لدبي الرقمية في إنشاء مسارات رقمية سلسة تتيح للمقيمين والزوار إمكانية الوصول إليها والاستفادة منها، وبالتالي المساهمة في تعزيز مكانة دبي في مشهد الاقتصاد الرقمي.

وقال سعادة مطر الحميري، الرئيس التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الرقمية، “دبي الرقمية”:

تتمثل مهمتنا المعلنة في دبي الرقمية في رقمنة جميع جوانب الحياة لمواطني دبي والمقيمين والزوار، مما يعزز سمعة الإمارة ويجعلها في طليعة الرواد في مجال التكنولوجيا الرقمية وتطبيقات التحول الرقمي والمدن الرقمية.

وتعد “منصة ربط الأنظمة الموحدة كخدمة” (iPaaS) في دبي ” أداة قوية تلعب دوراً حاسماً في تحقيق هذه الأهداف الطموحة، فهي توفر عمليات تكامل وترابط سلسة وسهلة التطبيق بين جميع الجهات الحكومية.

كما أنها توفر قدرات أمنية مطورة وسهولة التحكم في الاستخدام، بالإضافة إلى طبقة مخصصة للحماية من التهديدات، والحوكمة المركزية.

من بين العديد من المزايا الأخرى، ومن شأن الاتفاقية التي أبرمناها مع شركة “بالميرا سوفت وير هاوس” أن تمهد لنا الطريق للارتقاء بالنظام إلى المستوى التالي.

وقال رامي كشلي، نائب رئيس أول في شركة »سوفتوير إيه جي« لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا:

تحظى دبي الرقمية بشهرة عالمية في إرساء معايير الابتكار والتقدم التكنولوجي.

ومن دواعي سرورنا توسيع شراكتنا مع دبي الرقمية وشريكنا الإقليمي المهم في التنفيذ، شركة “بالميرا سوفتوير هاوس” لتحقيق الريادة في إطار عمل “منصة ربط الأنظمة الموحدة كخدمة” (iPaaS) في دبي .

وتؤكد هذه المبادرة التزامنا بالمساهمة الفعالة في مشهد التحول الرقمي والابتكار في دبي، وهو ما من شأنه المساهمة في الارتقاء بجودة حياة المقيمين والزوار.

وذلك من خلال إتاحة تجارب رقمية سهلة وسلسة وفي المتناول.

إننا بفضل هذا الإطار، سيكون بمقدورنا دعم وتمكين المؤسسات الحكومية من تلبية احتياجات التكامل دائمة التغير بكفاءة.

والمساهمة في بلورة رؤية دبي لتصبح رائدة عالمياً في مشهد الاقتصاد الرقمي.

وقال جمال المحاميد، الرئيس التنفيذي لشركة “بالميرا سوفت وير هاوس ذ.م.م.:

لقد حققت شراكتنا المستمرة مع “سوفتوير إيه جي” والهادفة إلى تلبية متطلبات دبي الرقمية إنجازاً آخراً ومميزاً.

حيث سنتولى مهام تنفيذ إطار عمل منصة ربط الأنظمة الموحدة كخدمة” (iPaaS) في دبي.

ومن دواعي سرورنا أن نلعب دوراً فاعلاً في دعم جهود دبي لتصبح مدينة رقمية رائدة عالمياً.

ونحن بدورنا نتطلع إلى بلورة هذا التحول الرقمي من خلال توفير أساس رقمي لتطوير المدينة.

وتعزيز الابتكار، وتحسين التجربة الرقمية الشاملة لمواطنيها.

● عن شركة بالميرا: تعمل بالميرا على نقل المؤسسات في رحلة التحول الرقمي من بناء الحلول الرقمية وترابطها داخلياً وخارجياً لضمان تجربة رقمية ورحلة متعامل مميزة وفعالة.

كما تمتلك الشركة برامج متخصصة في إدارة الإستراتيجية والأداء والحوكمة المؤسسية، MetrixPlus والتي من شأنها تمكين المؤسسات من اتخاذ القرار الصائب، في الوقت المناسب.

وضمان التزامن بين العمليات التشغيلية والإستراتيجية وحوكمتها.