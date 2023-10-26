نشكركم على متابعتكم خبر أحمد بن سعود القاسمي يفتتح مصنعة “ني مت” لإعادة تدوير المواد غير القابلة للصدأ على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 26 أكتوبر 2023 10:57 صباحاً - متابعة – نغم حسن

افتتح الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، اليوم، مصنع “ني مت لإعادة التدوير” المنشأة المتخصصة في إعادة تدوير المواد غير القابلة للصدأ والتي تم إنشاؤها على مساحة تبلغ أكثر من 29 ألف متر مربع في منطقة الغيل الصناعية التابعة لمناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) باستثمارات تبلغ حوالي 40 مليون درهم إماراتي.

وبحسب “وام”، أكد الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، أن إمارة رأس الخيمة بتوجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، تسير بخطى واثقة نحو تحقيق النمو الاقتصادي المستدام من خلال تحفيز نمو الاستثمارات في القطاع الصناعي في الإمارة وتعزيز تنافسيتها ورفع مساهمتها في الناتج المحلي وفق أفضل الممارسات البيئية التي تدعم الابتكار والاستدامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لدولة الإمارات في خفض الانبعاثات إلى الصفر بحلول عام 2050.

وأوضح أن رأس الخيمة لديها رؤية واعدة لمستقبل القطاع الصناعي في الإمارة وتعمل على توفير مقومات النجاح والتوسع ودعم نمو الشركات التي تتخذ من الإمارة مقراً إقليمياً للوصول للأسواق العالمية ما يخدم نهضة الإمارة الاقتصادية والعمرانية والاجتماعية ويضمن مستقبل مشرق للأجيال القادمة.

وقام الشيخ أحمد بن سعود القاسمي بعد افتتاح المنشأة بجولة تفقدية حيث استمع من المعنيين إلى شرح مفصل حول عملية إعادة التدوير ومراحل خطوط الإنتاج.

الجدير بالذكر أن منشأة (ني مت لإعادة تدوير) بدأت عمليات الإنتاج في منشأة الجديد في رأس الخيمة هذا العام حيث تعمل على إعادة إنتاج المواد غير القابلة للصدأ والمواد غير الحديدية والتي يتم تصديرها إلى الهند وأوروبا ودول جنوب شرق آسيا كما تلتزم الشركة بتطبيق أعلى معايير الاستدامة تحقيقاً للأهداف البيئية والتنمية الخضراء لرأس الخيمة ودولة الإمارات العربية المتحدة.