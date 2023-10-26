نشكركم على متابعتكم خبر دبي ضمن أفضل 25 مدينة عالمية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 26 أكتوبر 2023 01:00 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

احتلت دبي المرتبة 23 ضمن قائمة أفضل 25 مدينة عالمية، وفقاً لمؤشر كيرني للمدن العالمية لعام 2023.

ويهدف مؤشر المدن العالمية إلى قياس قدرة المدن على جذب التدفقات العالمية لرأس المال والأشخاص والأفكار، والاحتفاظ بها وتوليدها.

ويتم رصد أداء المدن من خلال خمسة أبعاد رئيسية تشمل النشاط التجاري ورأس المال البشري وتبادل المعلومات والتجربة الثقافية والمشاركة السياسية.

وتقدمت كل من الرياض ومسقط والدوحة بواقع تسعة وثمانية وسبعة مراكز على التوالي، بعد عودة حركة السفر العالمية إلى مستوياتها ما قبل مرحلة جائحة “كوفيد-19”.