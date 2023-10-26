نشكركم على متابعتكم خبر 1.7 تريليون درهم أصول بنوك دبي بنمو 12% خلال عام على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 26 أكتوبر 2023 04:57 مساءً - متابعة – نغم حسن

رفعت بنوك دبي حجم أصولها بنسبة 12% ليصل رصيد الأصول لأكثر من 1.738 تريليون درهم بنهاية شهر أغسطس الماضي وبقيمة 180 مليار درهم إضافية عن نفس الفترة من العام الماضي 2022 والبالغة 1.558 تريليون درهم .

وبحسب “البيان”، أوضحت بيانات صادرة اليوم عن المصرف المركزي أن بنوك الامارة قد رفعت أيضا إجمالي الودائع المصرفية بها إلي 1.092 تريليون درهم نهاية اغسطس بحوالي 14.7%مقارنة برصيدها البالغ 952 مليار درهم في نهاية اغسطس 2022 .

بالمقابل ارتفع حجم الإئتمان الممنوح من بنوك الإمارة بحوالي 3.2% خلال تلك الفترة لتحافظ بنوكها على الصدارة بحصة 46.5% من إجمالي الإئتمان المحلي لتربو فوق 910 مليار درهم مقارنة برصيد بلغ881مليار درهم العام الماضي.

بينما وصلت الإستثمارات إلى 236.8 مليار درهم بزيادة تتجاوز 50 مليار درهم مقارنة بالرصيد المسجل 186.6 مليار درهم في اغسطس من العام الماضي.

على صعيد أخر أوضحت البيانات بأن بنوك أبوظبي حافظت على صدارة حصتها من إجمالي الأصول المصرفية بالدولة لترتفع من 1.696 تريليون درهم اغسطس 2022 إلى 1.864 تريليون في اغسطس المنقضي من العام الجاري وبلغت الإستثمارات 297 مليار درهم مقارنة بقيمة 264 مليار درهم.

كما وصلت الودائع إلى 1.113 تريليون درهم مقارنة 1.037 تريليون درهم العام الماضي فيما ارتفع الإئتمان من قرابة 814 مليار درهم إلى 876 مليار درهم اغسطس 2023 .

بينما إستقطبت بنوك الدولة الأخرى حصة بلغت 298.8 مليار درهم من اجمالي الأصول المصرفية حتى اغسطس مرتفعة من268.4مليار درهم العام الماضي وارتفعت الودائع من 177 مليار إلى 198 مليار درهم وكذلك الإئتمان من 156.5 مليار إلى مايتجاوز 167 مليار درهم في الوقت الذي وصلت فيه الإستثمارات 51.6 مليار درهم مقابل 39.2 مليار درهم في اغسطس 2022.