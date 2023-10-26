نشكركم على متابعتكم خبر شرطة رأس الخيمة تضبط شاباً استعرض بسيارته أمام إحدى دورياتها على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 26 أكتوبر 2023 04:57 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

أوقفت شرطة رأس الخيمة شاباً قام بالاستعراض بمركبته أمام دورية شرطية في إحدى المناطق الواقعة جنوب الإمارة، وحجزت مركبته.

وأوضح العقيد الدكتور “محمد البحار”، مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة رأس الخيمة، أنه انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر فيه مركبة دفع رباعي يقوم سائقها، 20 عاما، بالاستعراض بها أمام دورية شرطة، في إحدى المناطق الواقعة ضمن حزام المناطق الجنوبية بالإمارة. في تصرف يعكس استهتار صاحبه وعدم احترامه لرجال الشرطة وللأنظمة والقوانين المرورية المعمول بها بالدولة.

وأضاف: “تم على الفور وبتوجيه ومتابعة من سعادة اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة. تشكيل فريق بحث وتحر مكون من إدارة المرور والدوريات وإدارة مراكز الشرطة الشاملة. نجح في تحديد مكان السيارة وهوية سائقها، ليتم حجز المركبة وضبط السائق الذي يخضع حالياً للإجراءات القانونية تمهيداً لإحالته إلى النيابة العامة”.

وأكد العقيد “البحار” أن شرطة رأس الخيمة لن تتهاون ولن تتوان في توقيع أشد العقوبات بحق كل من يخالف الأنظمة والقوانين، ويقلل من احترام رجال الشرطة الساهرين على أمن وسلامة المجتمع وأفراده.