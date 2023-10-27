حمدان بن محمد: فخور باختيار عمر العلماء عضواً في المجلس الاستشاري للذكاء الاصطناعي

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بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 27 أكتوبر 2023 11:55 صباحاً - خاص – نغم حسن

أعرب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، عن فخره باختيار عمر العلماء من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عضواً في المجلس الاستشاري للذكاء الاصطناعي.

وكتب سموه على حسابه في منصة “X”: “فخور بالأخ عمر العلماء الذي تم اختياره من الأمين العام للأمم المتحدة عضواً في المجلس الاستشاري للذكاء الاصطناعي والذي يضم 38 شخصية عالمية في هذا المجال ويهدف لمواجهة تحديات هذه التقنية والبناء على الفرص الكبيرة التي توفرها .. كل التوفيق لجميع أبناء الإمارات في مهامهم الدولية.”.