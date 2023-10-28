نشكركم على متابعتكم خبر كيف تؤدى صلاة الخسوف وعدد ركعاتها! على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 28 أكتوبر 2023 10:00 مساءً - خاص – نغم حسن

أعلنت الحساب الرسمي لـ “الشؤون الإسلامية” في دبي على منصة “X”، عن خسوف جزئي للقمر في الدولة مساء يوم غد السبت الموافق 28 أكتوبر 2023، مشيرةَ إلى أنه سيشاهد من دبي بنسبة 12%.

كما وأشارت “الشؤون الإسلامية” إلى صفة صلاة الخسوف والكسوف، حيث كتبت: “صـلاة الخسوف والكسوف ليس لهـا أذان ولا إقامـة لكـن ينـادى بهـا بلفظ : (الصـلاة جـامـعة).

والسّـنة المبادرة إليهـا مـن ابتداء الخسوف والكسـوف وهـي ركعـتان ، وصفتها: أن يكـبر الإمام ، ويقـرأ جـهـرا الفاتحة وسورة طويلة ، ثم يركع ركوعا طويلا ، ثم يرفع مـن الركـوع قـائلا : سـمع الله لمن حمـده ربنـا ولـك الحـمد ، ثـم يقـرأ مباشرة الفاتحة ثم سورة أقصـر مـن الأولـى ثـم يركع أقـل مـن الركوع الأول ثم يرفـع من الركــوع قائلا : سمع الله لمن حمده ربنا ولـك الحمـد ثـم يسـجـد سـجـدتين طويلتين ، السجدة الأولى أطـول مـن الثانية ، بينهـمـا جـلـوس ، ثـم يـقوم وياتي بركعة ثانـية علـى هيئـة الركعة الأولـى لـكـنها أخـف ثم يتشهد ويسلم.

ويسنّ أن يخطـب الإمام بعد الصلاة ويعظ الناس كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم”.