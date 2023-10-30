نشكركم على متابعتكم خبر وزارة الدفاع وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية توقعان مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات الأكاديمية والتدريبية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 30 أكتوبر 2023 03:56 مساءً - متابعة – نغم حسن

وقعت وزارة الدفاع وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية مذكرة تفاهم، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة في المجالات الأكاديمية والتدريبية.

وبحسب “وام”، قع المذكرة عن جانب وزارة الدفاع، سعادة اللواء الركن محمد خلفان المهيري، مدير مكتب صاحب السمو وزير الدفاع، وعن جانب الكلية سعادة عبدالله علي بن زايد الفلاسي رئيس مجلس أمناء كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وبحضور البروفيسور رائد عوامله، عميد الكلية، وعدد من المسؤولين من كلا الطرفين.

وقال سعادة اللواء الركن محمد خلفان المهيري، مدير مكتب صاحب السمو وزير الدفاع، إن الوزارة تحرص على الدوام على مد جسور التعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية لا سيما في مجالات التعليم والمعرفة، بما يسهم في استفادة جميع المؤسسات الوطنية من التجارب والخبرات الناجحة التي تضمن استدامة التميز في مختلف المجالات، ورفع مستويات الأداء بما ينسجم مع توجهات قيادتنا الرشيدة.

وأعرب المهيري عن سعادته بالتوقيع على مذكرة التفاهم مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، مثمناً دورها المتميز في المجال العلمي والبحثي والأكاديمي ليس على مستوى دولة الإمارات فحسب بل على مستوى الوطن العربي.

من جانبه، قال سعادة عبدالله بن زايد الفلاسي، رئيس مجلس أمناء كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي: “تحرص الكلية على تقديم أفضل الممارسات والرؤى في مجالات الإدارة الحكومية وتطبيق السياسات، فضلاً عن مشاركة الخبرات المتنوعة والمتخصصة لديها مع الجهات والمؤسسات المختلفة في القطاعين الحكومي والخاص، سعياً منها نحو تعزيز قدرات الكفاءات الوطنية وتطوير أدواتها وتمكينها بشكل معرفي شامل، لتقف على منظومة الإدارة الحكومية ومواجهة التحديات بكل احترافية، وبالتالي الدفع قدماً نحو الريادة والتميز، والمساهمة في مسيرة التنمية الشاملة لدولة الإمارات وترسيخ مكانتها على الصعيدين الإقليمي والعالمي”.

من ناحيته قال سعادة الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية : “انطلاقا من حرص الكلية على تعزيز وتمكين قادة المستقبل والعقول الوطنية الشابة، واستثمار إمكاناتهم وطاقاتهم وتطوير قدراتهم وتوسيع آفاقهم في مجالات القيادة والسياسات والاقتصاد والإدارة الحكومية، يأتي التعاون مع وزارة الدفاع، حيث نحرص على التعاون المشترك مع مختلف الجهات من القطاعين الحكومي والخاص، لتبادل المعارف والخبرات، وإتاحة برامج التدريب المتقدمة والدبلومات التنفيذية للكوادر الحكومية في جميع المجالات، بما يضمن مشاركتها في عملية التنمية الشاملة لدولة الإمارات”.

وتتيح المذكرة لوزارة الدفاع ، شراكة معرفية فعالة مع الكلية في البرامج الأكاديمية، وتبادل المعارف في مجال الاستراتيجيات والحوكمة المؤسسية والبحوث والدراسات وربط مخرجاتها باتخاذ القرارات ونشر وتوثيق أفضل التجارب والممارسات وتنظيم الاجتماعات الحوارية، وورش العمل، والندوات، والمؤتمرات.