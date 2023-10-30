عاجل _ سلطان القاسمي يفتتح سوق الجبيل – الذيد على مساحة إجمالية 78 ألف متر مربع

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بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 30 أكتوبر 2023 04:58 مساءً - متابعة – نغم حسن

افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح اليوم الإثنين، سوق الجبيل – الذيد، الذي يقع على مساحة إجمالية 78 ألف متر مربع، في منطقة لعويضد بمدينة الذيد.

وبحسب “وام”، أكد صاحب السمو حاكم الشارقة ، في كلمة ألقاها خلال افتتاح السوق، أن المنطقة الوسطى مقبلة على افتتاح مشروعات تنموية عديدة مع نهاية العام المقبل، بدءاً من جامعة الذيد التي ستُفتتح في سبتمبر العام القادم، بالإضافة إلى مشروعات أخرى كالمباني الاستثمارية والمخصصة للعائلات من أصحاب الدخل الضعيف لتكون عوناً لهم في توفير العيش الكريم وفتح الفرص الاستثمارية لأبناء المنطقة، كما أكد سموه أن عجلة التنمية ستكون سريعة في مدينة الذيد وستظهر بأبهى حُله، إضافة إلى المشروعات الأخرى في مدن مليحة والمدام.

وأوضح سموه أن الجهود التي بُذلت في الفترة السابقة حافظت على المنطقة الوسطى من الملوثات التي تؤثر على البيئة، مشيراً إلى أن المشروعات الحالية تصب في مصلحة قاطني المنطقة وهي صديقة للبيئة، مثل مشروع مزرعة الأبقار والدواجن ومزرعة القمح ومزرعة الخضار، وجامعة الذيد التي ستضم كلية خاصة بالزراعة وسيتم دعم الطلبة من خلال تخصيص مزارع نموذجية يتدرب فيها الطلاب والطالبات خلال دراستهم ويساهمون في تعزيز المشروعات الزراعية وصولاً للإنتاج الذاتي في المنطقة.

وأشاد سموه بأبناء المنطقة الوسطى التي اعتبرها من المناطق الملتزمة بعاداتها وتقاليدها، واعداً سموه بالمحافظة عليها من كل عبث أو انحراف وذلك عبر إطلاق المشروعات التنموية وسن القوانين التي تساهم في حماية المدن والمحافظة على البيئة، بالإضافة إلى إنشاء المراكز البحثية مثل مركز علوم الصحراء التي يدرس فيها الطلبة كيفية المحافظة على الصحراء ومواردها، وتخزين البذور بالطريقة الصحيحة وإعادة استزراعها.

ودعا صاحب السمو حاكم الشارقة أهالي المنطقة الوسطى إلى أهمية التعاون والالتزام والمحافظة على البيئة، وتربية النشء على العادات الأصيلة وإعادة الذكريات الماضية التي عاشها الآباء والأجداد وإحياء التجمعات الاجتماعية والمجالس، مع مواكبة التطور وطلب العلم ليخدم أبناء المنطقة بلدتهم.

وكان سموه قد أزاح فور وصوله الستار التقليدي إيذاناً بافتتاح السوق، ليتجول بعدها في أقسام السوق المختلفة، مستمعاً لشرحٍ مفصل عن أعداد المحلات والخدمات التي يقدمها السوق لمرتاديه، والذي يضم 4 أقسام وهي قسم اللحوم وقسم الخضروات والفواكه وقسم الأسماك والفناء الوسطي، بالإضافة إلى مستودعات التخزين والتبريد التي تضمن جودة المواد الغذائية للمستهلك.

واطلع صاحب السمو حاكم الشارقة خلال جولته على التصاميم الهندسية التي يتميز بها السوق، حيث يحمل تصميم المبنى طابعاً إسلامياً مزوداً بزخارف داخلية وخارجية تحمل ذات الطابع المعماري، كما يتمتع المبنى بمواصفات عالية من حيث الأمن والسلامة، وشكل متناسق مع الثقافة والبيئة المحلية، ليشكل السوق منطقة جذب للعائلات والزوار والسياح، بما توفره من خدمات متميزة تمثل قيمة مضافة للسوق.

وشاهد سموه والحضور عرضاً مصوراً تناول أبرز مواصفات سوق الجبيل – الذيد حيث يضم 86 محلاً تجارياً متنوعاً بواقع 24 محلا للحوم والدواجن مزودة ببرادات للعرض والتخزين وممر خلفي للخدمة، و45 محلا للخضار والفواكه والتمور، بالإضافة إلى تخصيص مساحة جانبية في القسم نفسه لاستخدامها كفرع للجمعية التعاونية أو سوبرماركت، فيما يضم قسم الأسماك 16 محلا، إضافة إلى أماكن مخصصة لتقطيع وتنظيف السمك وأماكن انتظار لمرتادي السوق وأماكن خاصة لشوي الأسماك، أما الفناء الوسطي فيضم مطاعم مختصة ومقهى شعبي، ومكتب استقبال ومنطقة مخصصة لألعاب الأطفال ومرافق صحية ومصليات للرجال والنساء.

ويأتي افتتاح سوق الجبيل – الذيد تجسيداً لرؤية صاحب السمو حاكم الشارقة وتنفيذاً لتوجيهاته الرامية لتعزيز المرافق الخدمية وتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين في منطقة الذيد وحرصه الشديد على توفير أفضل الخدمات وسبل العيش الكريم لأبنائه المواطنين والمقيمين وتلبية كافة احتياجاتهم.

حضر الافتتاح بجانب صاحب السمو حاكم الشارقة كل من الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ سعود بن محمد بن سعود القاسمي الرئيس التنفيذي لقطاع العقارات في الشارقة لإدارة الأصول، إضافة إلى عدد من رؤساء الدوائر وكبار المسؤولين وأعيان المنطقة.