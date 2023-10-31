نشكركم على متابعتكم خبر طقس الإمارات غداً صحو إلى غائم جزئياً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 07:57 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية، يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الشرقية والغربية والساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار.

وأوضح المركز، في بيانه اليومي، أن حركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 10 – 25 تصل إلى 40 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 14:03، والمد الثاني عند الساعة 03:32، والجزر الأول عند الساعة 20:57، والجزر الثاني عند الساعة 08:11.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 10:16، والجزر الأول عند الساعة 17:05، والجزر الثاني عند الساعة 05:49.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 36 26 70 25

دبي 36 25 75 20

الشارقة 37 24 70 20

عجمان 36 25 70 25

أم القيوين 35 25 75 30

رأس الخيمة 36 24 80 20

الفجيرة 32 26 60 35

العـين 36 24 60 20

ليوا 36 25 90 25

الرويس 32 27 75 60

السلع 33 28 80 55

دلـمـا 32 27 75 60

طنب الكبرى 30 30 80 60

طنب الصغرى 30 30 80 60

أبو موسى 31 30 75 50.